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Отец Большунова: «Сашу постоянно преследуют болезни. В этом сезоне чуть выздоравливает, потом опять двадцать пять»

Отец Александра Большунова рассказал о проблемах со здоровьем у лыжника.

Большунов пропустит первую гонку на этапе Кубка России в Казани.

— Дела со здоровьем Саши такие, что только что‑то становится лучше — так опять возникают какие‑то проблемы. Пока полного выздоровления нет. В этом сезоне чуть выздоравливает, потом опять двадцать пять. Болезнь за болезнью.

— Ощущает дискомфорт?

— Конечно. Он осенью месяц пропустил, когда надо было разгоняться… Можете представить: кто‑то делает какой‑то объем скоростной работы, а он в тот момент еще нет. Ну как можно оценивать его состояние, когда здоровье не позволяет? Состояние в очной честной борьбе оценивается. Когда все здоровые вышли на старт — вот тогда увидим результат.

Состояние здоровья не дает ему прийти в форму. А так — все тренируются, он тренируется. Сказать, что все тренируются, а он ничего не делает — это не о нем.

— Сложно пока предположить, когда в этом сезоне он бы набрал лучшую форму?

— Хотя бы не в лучшую, в более‑менее нормальную! Ведь все эти болезни постоянно его преследуют. На Гонку чемпионов вроде собрался, а потом першение в горле возникло — и заболел. Ну и все. Сами понимаете, здоровье должно быть не первом месте.

Мы все переживаем. Думаю, он сам переживает. Кто‑то иногда говорит, что на внутренних стартах мотивации нет — это все ерунда. Саша мог просто пошутить так, впроброс сказать. А мотивация всегда есть. Это не тот человек, который будет выходить на старт и бороться за 10‑е место. Он ставит себе планку, а для ее достижения у него должно быть нормальное состояние здоровья.

Все наладится, когда его не будут болезни преследовать. Как только встанет на дорогу здоровья. Все проблемы и результаты сейчас связаны со здоровьем. После ковида он не побежал Гонку чемпионов, но вроде встал на верный путь. Но вчера опять мне написал о проблемах. Был в Казани и сейчас уехал домой, – рассказал Александр Большунов-старший.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Александр Большунов-старший
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
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