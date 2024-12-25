  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Большунов полностью выздоровел. Ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления»
1

Юрий Бородавко: «Большунов полностью выздоровел. Ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления»

Юрий Бородавко заявил, что Большунов будет постепенно набирать форму.

Ранее сообщалось, что лыжник переболел коронавирусом. В этом сезоне Большунов еще ни разу не побеждал в гонках Кубка России.

«Самое главное, что Александр полностью выздоровел, ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления, которые он сейчас проходит.

Из-за болезни он потерял прежде всего функциональность в физическом состоянии, но за счет тренировок постепенно будет ее набирать. Как только он достигнет оптимальных кондиций, его состояние вернется, а вместе с тем и победа», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам. 

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoЮрий Бородавко
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Большунов выступит в марафоне на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
1сегодня, 14:13
Елена Вяльбе: «Я уверена, что к чемпионату России Большунов будет в лучшей форме и покажет себя во всей красе. Этот спортсмен супермотивирован»
сегодня, 13:32
Татьяна Сорина: «Немного обидно, что конец года и нет личной медали, но все впереди, и в следующем году будут»
1сегодня, 10:37
Крупицкая о победе в марафоне: «Все сложилось. В этом году у нас очень серьезная конкуренция, поэтому интрига была до самого финиша»
2сегодня, 10:10
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Крупицкая победила в марафоне, Истомина – 2-я, Каличева – 3-я, Пеклецова – 4-я, Сорина – 8-я
77сегодня, 09:33
Вяльбе о словах норвежского журналиста Салтведта: «Никак не реагирую на такое. Не читаю высказываний со стороны оппонентов»
5сегодня, 05:30
Норвежский журналист Салтведт: «Другой президент лыжной федерации, а не доходящая до маниакальности Вяльбе, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте»
12сегодня, 05:18
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»
1сегодня, 05:08
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25
7сегодня, 05:08
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
4сегодня, 05:08
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Рекомендуем