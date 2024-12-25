Юрий Бородавко: «Большунов полностью выздоровел. Ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления»

Юрий Бородавко заявил, что Большунов будет постепенно набирать форму.

Ранее сообщалось, что лыжник переболел коронавирусом. В этом сезоне Большунов еще ни разу не побеждал в гонках Кубка России.

«Самое главное, что Александр полностью выздоровел, ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления, которые он сейчас проходит.

Из-за болезни он потерял прежде всего функциональность в физическом состоянии, но за счет тренировок постепенно будет ее набирать. Как только он достигнет оптимальных кондиций, его состояние вернется, а вместе с тем и победа», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?