Юрий Бородавко: «Большунов полностью выздоровел. Ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления»
Юрий Бородавко заявил, что Большунов будет постепенно набирать форму.
Ранее сообщалось, что лыжник переболел коронавирусом. В этом сезоне Большунов еще ни разу не побеждал в гонках Кубка России.
«Самое главное, что Александр полностью выздоровел, ему были назначены определенные мероприятия для скорейшего восстановления, которые он сейчас проходит.
Из-за болезни он потерял прежде всего функциональность в физическом состоянии, но за счет тренировок постепенно будет ее набирать. Как только он достигнет оптимальных кондиций, его состояние вернется, а вместе с тем и победа», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.
Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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