Юрий Бородавко: «Большунов уже тренируется. Надеемся, что все будет хорошо, и он выступит в Казани»

Лыжник Александр Большунов вернулся к тренировкам после болезни.

Большунов пропустил «Гонку чемпионов», которая прошла в Рязани 4-5 января.

«У него есть заметные улучшения, он уже тренируется. Надеемся, что все будет хорошо, и он выступит в Казани», – сказал тренер Юрий Бородавко .

Этап Кубка России в Казани пройдет с 16 по 19 января.