Юрий Бородавко: «Большунов уже тренируется. Надеемся, что все будет хорошо, и он выступит в Казани»
Лыжник Александр Большунов вернулся к тренировкам после болезни.
Большунов пропустил «Гонку чемпионов», которая прошла в Рязани 4-5 января.
«У него есть заметные улучшения, он уже тренируется. Надеемся, что все будет хорошо, и он выступит в Казани», – сказал тренер Юрий Бородавко.
Этап Кубка России в Казани пройдет с 16 по 19 января.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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