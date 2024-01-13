Елена Вяльбе: «Когда я бегала, было −27. А сейчас при −22 принимают решения о переносе или отмене. Лыжники должны быть готовыми к морозам»

Елена Вяльбе считает, что лыжники должны быть готовы соревноваться в сильный мороз.

«Несмотря на такую серьезную зимнюю погоду провели очередную гонку. Этот новый лыжно‑биатлонный центр в станет одной из «мекк», где мы будем не только соревноваться, но и тренироваться.

Очень хорошая организация. Хорошая, широкая трасса. Люди могут втроем рядом идти, поговорить, ха-ха.

Я удивлена, что у нас стали такие высокие температуры порогом (отмены гонки). Когда я бегала, было минус 27. А сейчас при минус 22 принимают решения о переносе или отмене.

Лыжники должны быть закаленными и готовыми к морозам», — сказал .