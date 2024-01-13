Елена Вяльбе: «Когда я бегала, было −27. А сейчас при −22 принимают решения о переносе или отмене. Лыжники должны быть готовыми к морозам»

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Елена Вяльбе считает, что лыжники должны быть готовы соревноваться в сильный мороз.

«Несмотря на такую серьезную зимнюю погоду провели очередную гонку. Этот новый лыжно‑биатлонный центр в Мирном станет одной из «мекк», где мы будем не только соревноваться, но и тренироваться.

Очень хорошая организация. Хорошая, широкая трасса. Люди могут втроем рядом идти, поговорить, ха-ха. 

Я удивлена, что у нас стали такие высокие температуры порогом (отмены гонки). Когда я бегала, было минус 27. А сейчас при минус 22 принимают решения о переносе или отмене.

Лыжники должны быть закаленными и готовыми к морозам», — сказал Вяльбе.

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2 комментария
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ну вот и отморозила голову в -27
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Ответ Bartez1986
ну вот и отморозила голову в -27
Это точно😂😂
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