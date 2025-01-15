Минспорт Татарстана о Кубке России по лыжам: «Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, также учитывались пожелания самих спортсменов»

В Минспорта Татарстана отреагировали на жалобы лыжницы Кулешовой на гостиницу.

Накануне Анастасия Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам. Позднее она удалила пост.

«Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания – по одному или вдвоем. Важно отметить, что организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников.

Санаторий «Балкыш», выбранный для размещения спортсменов, расположен в лесном массиве и предлагает отличные условия для отдыха и восстановления сил. Спортсмены имеют доступ к бассейну и питанию по системе «шведский стол».

Кроме того, часть затрат на проживание покрывает принимающая сторона. Также стоит подчеркнуть, что выбор данного места обусловлен его близостью к местам проведения соревнований, что минимизирует временные затраты на переезды и способствует более эффективной подготовке к старту.

Старший тренер сборной России Егор Сорин отметил, что условия санатория отлично подходят для проживания спортсменов.

Персонал санатория проявил понимание и сделал все возможное, чтобы создать комфортные условия даже в период новогодних праздников, увеличив количество доступных номеров», – сообщили в Министерстве спорта Татарстана.