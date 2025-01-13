Олимпийская чемпионка Амосова о состоянии Сметаниной: «Особенных изменений в здоровье нет. К ней никого не пускают, врачи постоянно рядом»

Состояние экс-лыжницы Раисы Сметаниной, перенесшей инсульт, остается тяжелым.

Об этом сообщила олимпийская чемпионка 1976 года в лыжной эстафете Зинаида Амосова.

У Сметаниной случился инсульт в начале декабря. Около месяца она находится в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Она продолжает находиться на лечении в Питере, и к ней пока никого не пускают. У меня мало информации, но никаких особенных изменений в ее здоровье нет, состояние его продолжает оставаться не очень хорошим.

Раиса Петровна лежит в одноместной палате, врачи постоянно находятся рядом с ней. Мы все находимся в ожидании хороших новостей о ее здоровье.

После ухода из спорта мы продолжали активно общаться, ездили друг к другу в гости и на юбилеи, мы очень хорошие подруги. Я сама приезжала к ней в Сыктывкар на соревнования, которые проходили в центре, носящем ее имя.

Испытывала ли Раиса Петровна ранее проблемы со здоровьем? Вы знаете, она такой человек, который о своих болячках никогда и никому не рассказывает, она всегда говорила: «У меня все хорошо». Рая скромная очень, ни про кого плохого слова никогда не скажет.

Ждем не дождемся, когда у Раисы Петровны наступит улучшение и ее отправят обратно в Сыктывкар. Мы, ее подруги, уже договорились, что сразу полетим туда. Думаю, там у нас не будет проблем, чтобы навестить свою подругу», – сказала Амосова.