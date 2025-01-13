Олимпийская чемпионка Амосова о состоянии Сметаниной: «Особенных изменений в здоровье нет. К ней никого не пускают, врачи постоянно рядом»
Об этом сообщила олимпийская чемпионка 1976 года в лыжной эстафете Зинаида Амосова.
У Сметаниной случился инсульт в начале декабря. Около месяца она находится в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.
«Она продолжает находиться на лечении в Питере, и к ней пока никого не пускают. У меня мало информации, но никаких особенных изменений в ее здоровье нет, состояние его продолжает оставаться не очень хорошим.
Раиса Петровна лежит в одноместной палате, врачи постоянно находятся рядом с ней. Мы все находимся в ожидании хороших новостей о ее здоровье.
После ухода из спорта мы продолжали активно общаться, ездили друг к другу в гости и на юбилеи, мы очень хорошие подруги. Я сама приезжала к ней в Сыктывкар на соревнования, которые проходили в центре, носящем ее имя.
Испытывала ли Раиса Петровна ранее проблемы со здоровьем? Вы знаете, она такой человек, который о своих болячках никогда и никому не рассказывает, она всегда говорила: «У меня все хорошо». Рая скромная очень, ни про кого плохого слова никогда не скажет.
Ждем не дождемся, когда у Раисы Петровны наступит улучшение и ее отправят обратно в Сыктывкар. Мы, ее подруги, уже договорились, что сразу полетим туда. Думаю, там у нас не будет проблем, чтобы навестить свою подругу», – сказала Амосова.
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