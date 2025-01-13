Дегтярев о Российско-китайских играх: «Получили хорошие результаты, обкатали резерв и готовимся к возвращению на международную арену в полном составе»
Соревнования проходили в Южно-Сахалинске.
«По итогам Игр можно однозначно сказать, что по всем дисциплинам у наших сборных хороший резерв. Конкуренция за попадание в состав команды на Игры была жесточайшая абсолютно по всем видам.
Я сейчас награждал лыжников – первое место у Костромы, на втором месте Свердловская область, на третьем – Тула, такая широкая география. Лыжные гонки и вообще лыжный спорт в России имеют огромный потенциал, мощные традиции, и вот такая география сама за себя говорит.
Сильную команду привезла китайская сторона. Большой интерес у наших коллег к этому мероприятию – к нам прибыла большая делегация административно-управленческого аппарата, больше 20 человек.
Мы с китайской стороной в постоянном диалоге, в частности с министром спорта, президентом Олимпийского комитета КНР Гао Чжиданем. Мы не раз виделись, находимся в постоянной коммуникации.
Теперь готовимся к Российско-китайским молодежным летним играм. Мы предлагаем Калининград, и китайская сторона в целом не возражает. Да, есть вопросы по логистике, но мы организуем дополнительные рейсы, если нужно – вопросы логистики берет на себя российская сторона», – сказал министр спорта РФ.
«Со спортивной точки зрения мы получили хорошие результаты, обкатали резерв и готовимся к возвращению на международную арену в полном составе. И вот эти ребята на Олимпийских играх, уверен, смогут показать хороший результат. Но если прицеливаться, это, конечно, состав России на Олимпийские игры 2030 года», – добавил Дегтярев.
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