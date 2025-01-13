Лыжи. Российско-китайские игры. Корякова и Сахаров победили в гонках свободным стилем, Плечева и Исламшин – 2-е
Лыжники Корякова и Сахаров выиграли коньковые гонки на Российско-китайских играх.
Лыжные гонки
Российско-китайские молодежные игры
Южно-Сахалинск
Юниорки
10 км, свободный стиль
1. Анна Корякова – 29.58,1
2. Алена Плечева – 27,8
3. Руслана Дьякова – 49,8
Юниоры
15 км, свободный стиль
1. Андрей Сахаров – 39.32,5
2. Платон Исламшин – 37,9
3. Павел Козадаев – 1.03,2
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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