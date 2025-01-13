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Лыжи. Российско-китайские игры. Корякова и Сахаров победили в гонках свободным стилем, Плечева и Исламшин – 2-е

Лыжники Корякова и Сахаров выиграли коньковые гонки на Российско-китайских играх.

Лыжные гонки

Российско-китайские молодежные игры

Южно-Сахалинск

Юниорки

10 км, свободный стиль

1. Анна Корякова – 29.58,1

2. Алена Плечева – 27,8

3. Руслана Дьякова – 49,8

Юниоры

15 км, свободный стиль

1. Андрей Сахаров – 39.32,5

2. Платон Исламшин – 37,9

3. Павел Козадаев – 1.03,2

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoюниорская сборная России жен (лыжные гонки)
Руслана Дьякова
Платон Исламшин
Алена Плечева
результаты
Российско-китайские молодежные игры
logoюниорская сборная России
Андрей Сахаров
Анна Корякова
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