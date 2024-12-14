Вяльбе о показе лыж: «Интернет-трансляция прекрасная, никаких проблем. Мне кажется, когда люди начинают меня так сильно полоскать, они не совсем правы»

Елена Вяльбе не согласилась с критикой из-за интернет-трансляций лыжных гонок.

Первые этапы Кубка России не транслировались по ТВ. Показ идет на ресурсах Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

– Елена Валерьевна, в этом году первые два этапа Кубка России прошли в малоизвестном местечке Вершина Теи в Хакасии. Расширяете географию?

– Меня вообще все за эту Хакасию поливают грязью просто с утра до ночи. Ближайший город – час езды. Но там снег, там благоприятные условия. Они сейчас нас вообще спасли просто. Нигде не было снега, а они нас спасли. Маленький поселок. Зато, когда мы уезжали, местные жители чуть не плакали.

В Чусовом было очень много народу. Но мы зачастую соревнования проводим не в выходные дни. И как вы привезете туда этих детей? Я, например, знаю, что когда проходит чемпионат мира в Норвегии, весь ближайший регион объявляет каникулы для всех детей, и они все там, на лыжне. Но это такая культура.

– Скажите, а будут ли показывать этапы Кубка России по ТВ?

– Что касается телевизионных картинок, здесь очень дорогой продакшн. Я «Матч ТВ» прекрасно понимаю. Доехать до Теи – это, знаете… Поэтому такие места мы закрываем интернет-трансляциями. Я сегодня, пока ехала к вам в редакцию, смотрела женщин, которые бегут в Чусовом, где, кстати, тоже нет ТВ-трансляции.

Интернет-трансляция прекрасная, никаких проблем, хотите – во «ВКонтакте» смотрите, хотите – на «Матч ТВ», они берут у нас этот сигнал, только через интернет. Мне кажется, когда здесь люди начинают меня так сильно полоскать, они не совсем правы. Сейчас интернет – это, уж извините…

– Заменяет телевизор.

– Никаких проблем. Почему мы начинаем соревнования в 10 утра в Теи, когда в стране 6 часов утра? В первую очередь для того, чтобы это было комфортно и удобно для спортсменов. В 10-11 утра им удобно бежать, а в 2 часа дня, когда организм привык уже после обеда отдыхать, им неудобно.

У нас такая огромная страна. А если бы мы в Южно-Сахалинске проводили соревнования? Мне кажется, надо с уважением и к спортсменам, и к тем, кто обслуживает эти соревнования, относиться, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .