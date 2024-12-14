Вяльбе о показе лыж: «Интернет-трансляция прекрасная, никаких проблем. Мне кажется, когда люди начинают меня так сильно полоскать, они не совсем правы»
Первые этапы Кубка России не транслировались по ТВ. Показ идет на ресурсах Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
– Елена Валерьевна, в этом году первые два этапа Кубка России прошли в малоизвестном местечке Вершина Теи в Хакасии. Расширяете географию?
– Меня вообще все за эту Хакасию поливают грязью просто с утра до ночи. Ближайший город – час езды. Но там снег, там благоприятные условия. Они сейчас нас вообще спасли просто. Нигде не было снега, а они нас спасли. Маленький поселок. Зато, когда мы уезжали, местные жители чуть не плакали.
В Чусовом было очень много народу. Но мы зачастую соревнования проводим не в выходные дни. И как вы привезете туда этих детей? Я, например, знаю, что когда проходит чемпионат мира в Норвегии, весь ближайший регион объявляет каникулы для всех детей, и они все там, на лыжне. Но это такая культура.
– Скажите, а будут ли показывать этапы Кубка России по ТВ?
– Что касается телевизионных картинок, здесь очень дорогой продакшн. Я «Матч ТВ» прекрасно понимаю. Доехать до Теи – это, знаете… Поэтому такие места мы закрываем интернет-трансляциями. Я сегодня, пока ехала к вам в редакцию, смотрела женщин, которые бегут в Чусовом, где, кстати, тоже нет ТВ-трансляции.
Интернет-трансляция прекрасная, никаких проблем, хотите – во «ВКонтакте» смотрите, хотите – на «Матч ТВ», они берут у нас этот сигнал, только через интернет. Мне кажется, когда здесь люди начинают меня так сильно полоскать, они не совсем правы. Сейчас интернет – это, уж извините…
– Заменяет телевизор.
– Никаких проблем. Почему мы начинаем соревнования в 10 утра в Теи, когда в стране 6 часов утра? В первую очередь для того, чтобы это было комфортно и удобно для спортсменов. В 10-11 утра им удобно бежать, а в 2 часа дня, когда организм привык уже после обеда отдыхать, им неудобно.
У нас такая огромная страна. А если бы мы в Южно-Сахалинске проводили соревнования? Мне кажется, надо с уважением и к спортсменам, и к тем, кто обслуживает эти соревнования, относиться, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
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