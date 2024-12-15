Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен победил в слаломе, Макграт – 2-й, Мейар – 3-й

Норвежец Хенрик Кристофферсен победил в слаломе на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Валь-д’Изер, Франция Мужчины, слалом 1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.36,40 2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,52 3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,89 4-5 Лукас Бротен (Бразилия) – 0,95 4-5. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,95 6. Самуэль Колега (Хорватия) – 1,07 7. Тобиас Кастлунгер (Италия) – 1,13 8. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,20