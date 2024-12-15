Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен победил в слаломе, Макграт – 2-й, Мейар – 3-й
Норвежец Хенрик Кристофферсен победил в слаломе на Кубке мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-д’Изер, Франция
Мужчины, слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.36,40
2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,52
3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,89
4-5 Лукас Бротен (Бразилия) – 0,95
4-5. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,95
6. Самуэль Колега (Хорватия) – 1,07
7. Тобиас Кастлунгер (Италия) – 1,13
8. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,20
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем