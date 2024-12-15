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Горные лыжи. Кубок мира. Кристофферсен победил в слаломе, Макграт – 2-й, Мейар – 3-й

Норвежец Хенрик Кристофферсен победил в слаломе на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи 

Кубок мира

Валь-д’Изер, Франция

Мужчины, слалом 

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.36,40

2. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,52

3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,89

4-5 Лукас Бротен (Бразилия) – 0,95

4-5. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,95

6. Самуэль Колега (Хорватия) – 1,07

7. Тобиас Кастлунгер (Италия) – 1,13

8. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,20

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Лоик Мейар
сборная Бразилии
результаты
Тимон Хауган
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Атле Ли Макграт
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Мануэль Феллер
горные лыжи
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Лукас Бротен
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