Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Ангено – 2-й, Стеен Олсен – 3-й
Марко Одерматт выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Альта-Бадии.
Горные лыжи
Кубок мира
Альта-Бадия, Италия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.31,45
2. Лео Ангено (Франция) – 0,85
3. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 0,88
4. Филип Зубчич (Хорватия) – 0,93
5. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,03
6. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,25
7. Жан Краньец (Словения) – 1,72
8. Алекс Винатцер (Италия) – 1,94
9. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,99
10. Тибо Фавро (Франция) – 2,11
Полные результаты – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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