Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Ангено – 2-й, Стеен Олсен – 3-й

Марко Одерматт выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Альта-Бадии.

Горные лыжи Кубок мира Альта-Бадия, Италия Мужчины Гигантский слалом 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.31,45 2. Лео Ангено (Франция) – 0,85 3. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 0,88 4. Филип Зубчич (Хорватия) – 0,93 5. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,03 6. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,25 7. Жан Краньец (Словения) – 1,72 8. Алекс Винатцер (Италия) – 1,94 9. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,99 10. Тибо Фавро (Франция) – 2,11 Полные результаты – здесь .