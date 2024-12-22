  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Ангено – 2-й, Стеен Олсен – 3-й
0

Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Ангено – 2-й, Стеен Олсен – 3-й

Марко Одерматт выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Альта-Бадии.

Горные лыжи

Кубок мира

Альта-Бадия, Италия

Мужчины

Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.31,45

2. Лео Ангено (Франция) – 0,85

3. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 0,88

4. Филип Зубчич (Хорватия) – 0,93

5. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,03

6. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,25

7. Жан Краньец (Словения) – 1,72

8. Алекс Винатцер (Италия) – 1,94

9. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,99

10. Тибо Фавро (Франция) – 2,11

Полные результаты – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКубок мира
горные лыжи
результаты
гигантский слалом
Марко Одерматт
Атле Ли Макграт
logoХенрик Кристофферсен
Филип Зубчич
Тимон Хауган
logoсборная Франции
Александр Стеен Олсен
Алекс Винатцер
Лео Ангено
Жан Краньец
сборная Хорватии
Тибо Фавро
сборная Словении
logoсборная Швейцарии
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Патрик Фойрштайн – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
14 декабря, 15:13
Горные лыжи. Кубок мира. Тумлер выиграл гигантский слалом, Бротен – 2-й, Краньец – 3-й
18 декабря, 21:30
Горные лыжи. Кубок мира. Стеен Олсен победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Макграт – 3-й, Бротен дебютировал за Бразилию и стал 4-м, Хиршер – 23-й
527 октября, 13:48
Рекомендуем
Главные новости
Юрий Бородавко: «Пока Большунов не готов показывать серьезные результаты, много тренировочной работы потеряно. За счет гонок он наберет свою форму обязательно»
3сегодня, 13:38
Иван Якимушкин: «Не жду от себя каких‑то результатов, получаю от гонок удовольствие, задачи ставлю неамбициозные. Лучше медленно, но уверенно входить в соревнования»
сегодня, 13:29
Савелий Коростелев: «Семиков сегодня очень хорошо разложился по дистанции, еще бы километр – и все»
сегодня, 13:23
❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Семиков – 3-й, Большунов – 5-й, Устюгов – 60-й
85сегодня, 11:59
«Если только страх проиграть сестре, которая 4 месяца назад родила». Егор Сорин о том, что могло вдохновить Дарью Непряеву на победу
1сегодня, 10:52
Дарья Непряева: «Я была так рада, когда Наталья стартовала. Все кричали, с такой улыбкой провожали ее»
1сегодня, 10:28
Терентьева о первой гонке после возвращения: «Тяжело, кровь в горле. Отвыкла от таких скоростей, от работы на износ»
2сегодня, 09:23
Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева заняла 7-е место в первой гонке Кубка России после возвращения. В августе она родила дочь
7сегодня, 08:48
❄️ Лыжи. Кубок России. Непряева победила в классической «разделке» на 5 км, Маслакова – 2-я, Никитина – 3-я, Сорина – 5-я, Терентьева – 7-я
48сегодня, 08:32
Терентьева о возвращении на Кубок России: «Хочется побегать и получить эмоции. Получится – классно, супер! Не получится – да и хрен с ним»
5сегодня, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева вышла на 2-е место, Каличева – 3-я
429 минут назад
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев продолжает лидировать, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
31 минуту назад
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Рекомендуем