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Филиппов стал 11-м в вертикальной гонке на Кубке мира по ски-альпинизму в Азербайджане

Никита Филиппов стал 11-м в вертикальной гонке на Кубке мира по ски-альпинизму.

Соревнования проходят в азербайджанском Шахдаге. 

Победу в мужской гонке одержал француз Реми Бонне (18.09,2), Филиппов уступил ему 1 минуту 23,5 секунды. Россиянин Андрей Федоров занял 35-е место (+3.44,7), Павел Якимов – 43-е (+4.48,3). 

У женщин первой финишировала француженка Аксель Гаше (22.08,0). Россиянка Варвара Прохорова стала 23-й из 26 финишировавших (+5:06,0), Дарья Зинченко показала 24-й результат (+5:45,2).

Россияне выступают на турнире в индивидуальном нейтральном статусе. Вертикальная гонка не является олимпийской дисциплиной. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
ски-альпинизм
результаты
сборная России (ски-альпинизм)
logoКубок мира
Варвара Прохорова
Павел Якимов
Никита Филиппов
Андрей Федоров
Дарья Зинченко
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