Филиппов стал 11-м в вертикальной гонке на Кубке мира по ски-альпинизму в Азербайджане

Никита Филиппов стал 11-м в вертикальной гонке на Кубке мира по ски-альпинизму.

Соревнования проходят в азербайджанском Шахдаге. Победу в мужской гонке одержал француз Реми Бонне (18.09,2), Филиппов уступил ему 1 минуту 23,5 секунды. Россиянин Андрей Федоров занял 35-е место (+3.44,7), Павел Якимов – 43-е (+4.48,3). У женщин первой финишировала француженка Аксель Гаше (22.08,0). Россиянка Варвара Прохорова стала 23-й из 26 финишировавших (+5:06,0), Дарья Зинченко показала 24-й результат (+5:45,2). Россияне выступают на турнире в индивидуальном нейтральном статусе. Вертикальная гонка не является олимпийской дисциплиной.