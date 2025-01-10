Ски-альпинист Филиппов о нейтральном статусе: «Очень интересные требования. Специально отправляли фотографии одежды, чтобы посмотрели и допустили»

Ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как получил нейтральный статус.

«Что касается нейтрального статуса, я этим занялся еще летом, писал в международную федерацию. Так получилось, что я больше всех коммуницировал с федерацией. Они очень долго готовили документы, а окончательные документы мы получили в конце сентября.

Очень интересные требования, не ожидал такого от них. Мы специально отправляли им фотографии одежды, чтобы они посмотрели и допустили. Они не допускали никакую одежду, кроме однотонной черной, серой, бирюзовой или светло‑голубой.

Шансы оцениваю адекватно. Есть большая вероятность попасть на Олимпийские игры, отобраться на них. На этапе в Азербайджане будет понятно, как я чувствую себя среди соперников. В топ‑10 или топ‑3 реально заезжать.

Готовился последние недели на Эльбрусе, была высокогорная подготовка, так что волнения нет, это как обычный российский старт. Просто соперники будут немного посильнее», – сказал Филиппов.