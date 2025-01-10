Российские ски-альпинисты не смогли выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Азербайджане

Россияне не вышли в полуфинал спринта на этапе Кубка мира по ски-альпинизму.

На Кубке мира в азербайджанском Шахдаге выступили Никита Филиппов, Андрей Федоров, Павел Якимов, Дарья Зинченко и Варвара Прохорова .

Федоров и Якимов завершили выступление на стадии квалификации, Филиппов показал в четвертьфинале четвертый результат, Зинченко – пятый, Прохорова – шестой.

Международная федерация ски‑альпинизма (ISMF) ранее допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.