Российские ски-альпинисты Федоров, Филиппов и Зинченко получили лицензии ISMF для выступления на Кубке мира
Трое российских ски-альпинистов получили лицензии для выступления на Кубке мира.
Лицензии дают право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF). Их обладателями стали Андрей Федоров, Никита Филиппов и Дарья Зинченко.
Ранее лицензии получили Павел Якимов и Варвара Прохорова. Последняя уже выступила на этапе в Куршевеле.
Все пятеро спортсменов планируют принять участие в этапе Кубка мира в Азербайджане, где можно будет набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026. Соревнования пройдут с 10 по 13 января.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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