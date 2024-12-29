Российские ски-альпинисты Федоров, Филиппов и Зинченко получили лицензии ISMF для выступления на Кубке мира

Трое российских ски-альпинистов получили лицензии для выступления на Кубке мира.

Лицензии дают право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF). Их обладателями стали Андрей Федоров, Никита Филиппов и Дарья Зинченко.

Ранее лицензии получили Павел Якимов и Варвара Прохорова. Последняя уже выступила на этапе в Куршевеле.

Все пятеро спортсменов планируют принять участие в этапе Кубка мира в Азербайджане, где можно будет набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026. Соревнования пройдут с 10 по 13 января.

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