Российские ски-альпинисты прибыли на Кубок мира в Азербайджан

Российские ски-альпинисты Варвара Прохорова, Андрей Федоров и Никита Филиппов и еще пять человек прибыли в Азербайджан, где пройдет второй этап Кубка мира.

Соревнования состоятся на горнолыжном курорте Шахдаг 10–13 января. Ски-альпинизм включен в программу зимних Олимпийских игр-2026.

Сбор у российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе, проходит до 15 января. В ближайшие дни они ждут представителей международной федерации (ISMF), которые дополнительно проверят их соревновательную форму на соответствие критериям нейтральности. Также ожидается предсоревновательный допинг-контроль.

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