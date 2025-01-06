Российские ски-альпинисты прибыли на Кубок мира в Азербайджан
Российские ски-альпинисты Варвара Прохорова, Андрей Федоров и Никита Филиппов и еще пять человек прибыли в Азербайджан, где пройдет второй этап Кубка мира.
Соревнования состоятся на горнолыжном курорте Шахдаг 10–13 января. Ски-альпинизм включен в программу зимних Олимпийских игр-2026.
Сбор у российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе, проходит до 15 января. В ближайшие дни они ждут представителей международной федерации (ISMF), которые дополнительно проверят их соревновательную форму на соответствие критериям нейтральности. Также ожидается предсоревновательный допинг-контроль.
Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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