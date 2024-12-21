Российский ски-альпинист Якимов получил лицензию для участия в международных соревнованиях

Ски-альпинист Павел Якимов получил лицензию для участия в международных турнирах.

Первой из российских спортсменов такую лицензию получила Варвара Прохорова.

Якимов и Прохорова планируют выступить на этапе Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 января в Шахдаге (Азербайджан).

На Кубке мира можно набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026.