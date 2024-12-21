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Российский ски-альпинист Якимов получил лицензию для участия в международных соревнованиях

Ски-альпинист Павел Якимов получил лицензию для участия в международных турнирах.

Первой из российских спортсменов такую лицензию получила Варвара Прохорова.

Якимов и Прохорова планируют выступить на этапе Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 января в Шахдаге (Азербайджан). 

На Кубке мира можно набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoКубок мира
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
Варвара Прохорова
Павел Якимов
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