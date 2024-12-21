Российский ски-альпинист Якимов получил лицензию для участия в международных соревнованиях
Ски-альпинист Павел Якимов получил лицензию для участия в международных турнирах.
Первой из российских спортсменов такую лицензию получила Варвара Прохорова.
Якимов и Прохорова планируют выступить на этапе Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 января в Шахдаге (Азербайджан).
На Кубке мира можно набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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