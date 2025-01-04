Горные лыжи. Кубок мира. Хектор выиграла гигантский слалом, Кольтури – 2-я, Робинсон – 3-я
Сара Хектор победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Женщины
Гигантский слалом
1. Сара Хектор (Швеция) – 1.54,86
2. Лара Кольтури (Албания) – 1,42
3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,52
4. Юлия Шайб (Австрия) – 1,86
5. София Годжа (Италия) – 2,07
6. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 2,11
7. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,23
8-9. Нея Дворник (Словения) – 2,67
8-9. Камилла Раст (Швейцария) – 2,67
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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