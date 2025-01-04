Горные лыжи. Кубок мира. Хектор выиграла гигантский слалом, Кольтури – 2-я, Робинсон – 3-я

Сара Хектор победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе.

Горные лыжи Кубок мира Краньска-Гора, Словения Женщины Гигантский слалом 1. Сара Хектор (Швеция) – 1.54,86 2. Лара Кольтури (Албания) – 1,42 3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,52 4. Юлия Шайб (Австрия) – 1,86 5. София Годжа (Италия) – 2,07 6. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 2,11 7. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,23 8-9. Нея Дворник (Словения) – 2,67 8-9. Камилла Раст (Швейцария) – 2,67