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Горные лыжи. Кубок мира. Хектор выиграла гигантский слалом, Кольтури – 2-я, Робинсон – 3-я

Сара Хектор победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе.

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора, Словения

Женщины

Гигантский слалом

1. Сара Хектор (Швеция) – 1.54,86

2. Лара Кольтури (Албания) – 1,42

3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,52

4. Юлия Шайб (Австрия) – 1,86

5. София Годжа (Италия) – 2,07

6. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 2,11

7. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,23

8-9. Нея Дворник (Словения) – 2,67

8-9. Камилла Раст (Швейцария) – 2,67

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
горные лыжи
результаты
гигантский слалом (жен)
logoКубок мира
Сара Хектор
Теа Луиза Стьернесунн
logoсборная Австрии жен
logoсборная Словении жен
logoЛара Гут-Бехрами
сборная Швейцарии жен
logoсборная Швеции жен
Юлия Шайб
София Годжа
Нея Дворник
logoсборная Италии жен
Камилла Раст
сборная Новой Зеландии жен
Элис Робинсон
сборная Норвегии (горные лыжи)
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