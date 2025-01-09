Горные лыжи. Кубок мира. Болгарин Попов победил в слаломе, Мейар – 2-й, Колега – 3-й
Болгарин Альберт Попов победил на этапе Кубка мира по горным лыжам в Италии.
Горные лыжи
Кубок мира
Мадонна-ди-Кампильо, Италия
8 января
Слалом, мужчины
1. Альберт Попов (Болгария) – 1.45,22
2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,44
3. Самуэль Колега (Хорватия) – 0,46
4. Стивен Амье (Франция) – 0,64
5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,74
6. Линус Штрассер (Германия) – 0,82
7. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,92
8. Бенджамин Ричи (США) – 0,92
9. Лукас Бротен (Бразилия) – 1,03
10. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,05
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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