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Горные лыжи. Кубок мира. Болгарин Попов победил в слаломе, Мейар – 2-й, Колега – 3-й

Болгарин Альберт Попов победил на этапе Кубка мира по горным лыжам в Италии.

Горные лыжи

Кубок мира

Мадонна-ди-Кампильо, Италия

8 января

Слалом, мужчины

1. Альберт Попов (Болгария) – 1.45,22

2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,44

3. Самуэль Колега (Хорватия) – 0,46

4. Стивен Амье (Франция) – 0,64

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,74

6. Линус Штрассер (Германия) – 0,82

7. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,92

8. Бенджамин Ричи (США) – 0,92

9. Лукас Бротен (Бразилия) – 1,03

10. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,05

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Франции
Стивен Амье
сборная Болгарии
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результаты
Лукас Бротен
Линус Штрассер
logoсборная Швейцарии
logoХенрик Кристофферсен
горные лыжи
logoсборная Австрии
сборная Норвегии (горные лыжи)
Фабио Гштрайн
Лоик Мейар
Даниэль Юле
Альберт Попов
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