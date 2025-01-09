Горные лыжи. Кубок мира. Болгарин Попов победил в слаломе, Мейар – 2-й, Колега – 3-й

Болгарин Альберт Попов победил на этапе Кубка мира по горным лыжам в Италии.

Горные лыжи Кубок мира Мадонна-ди-Кампильо, Италия 8 января Слалом, мужчины 1. Альберт Попов (Болгария) – 1.45,22 2. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,44 3. Самуэль Колега (Хорватия) – 0,46 4. Стивен Амье (Франция) – 0,64 5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,74 6. Линус Штрассер (Германия) – 0,82 7. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,92 8. Бенджамин Ричи (США) – 0,92 9. Лукас Бротен (Бразилия) – 1,03 10. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,05