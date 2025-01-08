Юрий Бородавко: «Шансов попасть на Олимпиаду больше у Коростелева, поскольку на сегодняшний день он не относится ни к одной силовой структуре РФ»

Бородавко считает, что у Савелия Коростелева есть шансы поехать на Олимпиаду.

«В лыжных гонках речь точно не идет об одной олимпийской квоте. Надо рассчитывать на то, что будет допуск команды и какого-то количества человек, но точно не одного. В допуске только одного лыжника нет вообще никакого смысла – это просто издевательство. Если наши спортсмены все же смогут поехать на Олимпиаду в Милан, это будет команда в составе 4-5 человек у мужчин.

У нас в лыжных гонках нет квалификационных соревнований. Это не фигурное катание или гребля, где зарабатываются квоты. Это немножко другой вид спорта, и принципы попадания на Олимпийские Игры несколько иные. Федерация будет решать, кого отправить на Олимпиаду.

Допускаю ли я поездку на Олимпиаду без флага и гимна? Мы уже ездили так две Олимпиады подряд, в 2018 и 2022 годах.

Если нас допустят до Олимпиады , то должны ехать сильнейшие. Конечно, если будут дискриминации и санкции в сторону конкретных спортсменов, то это будет решаться отдельно. Например, в 2018 году на Олимпиаду поехали молодые спортсмены, тогда еще совсем неопытные Денис Спицов, Александр Большунов и Алексей Червоткин. Тогда была дана дорога молодым.

Все те спортсмены, которые сейчас находятся в сборной команде, могут поехать на Игры. Больше шансов попасть на Олимпиаду у Савелия Коростелева , поскольку на сегодняшний день он не относится ни к одной силовой структуре РФ. Ни к Росгвардии, ни к армии, ни к ФСБ», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.