Елена Вяльбе: «Я бы поменяла формат «Гонки чемпионов». Получилось так, что лыжники просто гуляли, а все решалось у биатлонистов»
Елена Вяльбе считает, что формат Гонки чемпионов нужно менять.
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов прошла в Рязани 4-5 января.
«Я бы поменяла формат «Гонки чемпионов». Получилось так, что лыжники просто гуляли, а все решалось у биатлонистов. По-моему, надо было делать все наоборот, чтобы сначала бежали биатлонисты, а потом зарубались лыжники. Это было бы красиво, а так что девчонки, что ребята не напрягались.
Можно сделать старты через одного. Мы это обсуждали уже после гонки с Сашей Паком. Я думаю, если интерес у спонсоров сохранится в дальнейшем, то для интриги на соревнованиях нужно немножко поменять формат», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем