Елена Вяльбе: «Я бы поменяла формат «Гонки чемпионов». Получилось так, что лыжники просто гуляли, а все решалось у биатлонистов»

Елена Вяльбе считает, что формат Гонки чемпионов нужно менять.

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов прошла в Рязани 4-5 января.

«Я бы поменяла формат «Гонки чемпионов». Получилось так, что лыжники просто гуляли, а все решалось у биатлонистов. По-моему, надо было делать все наоборот, чтобы сначала бежали биатлонисты, а потом зарубались лыжники. Это было бы красиво, а так что девчонки, что ребята не напрягались.

Можно сделать старты через одного. Мы это обсуждали уже после гонки с Сашей Паком. Я думаю, если интерес у спонсоров сохранится в дальнейшем, то для интриги на соревнованиях нужно немножко поменять формат», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри