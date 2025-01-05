Александр Терентьев: «Хоть я и капитан команды, но гонку сделал Латыпов. Очень рад за него»

Победители «Гонки чемпионов» поделились впечатлениями от участия в эстафете.

Лыжники Мария Истомина и Александр Терентьев вместе с биатлонистами Наталией Шевченко и Эдуардом Латыповым выиграли гонку в Рязани.

Шевченко: Я, конечно, рада, у меня максимально сильная команда. Как в субботу сказал Эдик Латыпов, за Саниной спиной нам ничего не страшно. Мы сработали очень хорошо.

– Александр, все семейные дуэты бежали вместе, только вы с Натальей разделились. Сильно ли расстроились?

Терентьев: Это спорт. Мы здесь, чтобы бежать. Я очень рад, что бежал с этими двумя красотками, которые сегодня выложились на 100%. Я очень рад за Эдика. Хоть я и капитан команды, но гонку сделал Эдик.

– Мария, было волнительно, когда вы уже все отбежали, а они еще бегут и стреляют?

Истомина: Да, конечно. Но вообще, было классно – я отбежала свой этап, а потом спокойно смотрела гонку, болела за всех. А так — мы размяли трассу для биатлонистов.

– Лучше прочувствовали суть биатлона?

Терентьев: Я бы сказал, мы вместе с ними прожили их гонку. Никогда так сильно за них не переживали. Закрывал ли глаза во время стрельбы? Нет, я смотрел за каждым попаданием Эдика. Пристально смотрел, как и он на стрельбе.

– Как вам выступление супруги – Натальи Терентьевой? Все-таки в квалификации она 31 секунду выиграла.

Терентьев: У Натальи были шансы убежать, но во время гонки был очень сильный ветер, все разрывы быстро нивелировались.

❄️ «Гонка чемпионов». Команда Терентьева и Латыпова выиграла эстафету, команда Спицова и Емерхонова – 2-я, команда Терентьевой и Халили – 6-я