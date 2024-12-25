Большунов выступит в марафоне на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Александр Большунов выйдет на старт марафона в Кирово-Чепецке.
Мужской марафон на 50 км свободным стилем на этапе Кубка России пройдет 26 декабря.
«Большунов примет участие в марафоне. Каждый спортсмен, выходя на старт, надеется побороться за победу или как минимум за пьедестал. Александр – не исключение.
Поэтому завтра ожидается более упорная борьба, и в финишных разборках смогут принять участие около 8-10 человек», – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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