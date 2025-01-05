Юрий Бородавко: «Большунов очень сильно мотивирован, заряжен не только на тренировки, но и на гонки. Мотивация – подготовка к Олимпиаде-2026»

Бородавко заявил, что у Александра Большунова нет проблем с мотивацией.

Лыжник решил пропустить «Гонку чемпионов» в Рязани из-за легкого недомогания.

– Я, признаться, склонялась к версии о том, что проблемы со здоровьем у больших спортсменов часто бывают связаны с тем, что приходится выполнять тяжелую работу на фоне недостаточной мотивации. В этом есть здравое зерно, как считаете?

– Здравое зерно есть. Достаточно посмотреть историю, чтобы убедиться, что это действительно так. Другой вопрос, что Большунов очень сильно мотивирован, заряжен не только на тренировки, но и на гонки.

– Понимаю мотивацию прошлого года выиграть все, что только можно на внутренних стартах. А в чем заключается мотивация сейчас?

– В подготовке к Олимпийским играм. Для того чтобы успешно соревноваться в 2026-м, нужно пройти этот путь сейчас. Поддерживать не только уровень своей физической и функциональной готовности, но и иметь хорошую соревновательную практику.

– Если вдруг ближайших Игр в жизни российских лыжников не случится, не боитесь, что это может сильно подломить того же Большунова психологически?

– Вполне возможно. Но мы об этом не думаем. Главная задача — подойти к олимпийскому сезону во всеоружии. Сделать все зависящее от спортсменов и тренеров, а дальнейшая судьба ребят уже окажется в чужих руках.

Собственно, отношение Большунова к здоровью и, соответственно, к способности тренироваться – это как раз те шаги, которые позволят нам через сезон быть в нужных кондициях.

– Александр по-прежнему выдерживает запредельные нагрузки?

– К сожалению, со всеми перенесенными болезнями это невозможно, поскольку приходится проводить очень много восстановительных тренировок. Когда Саша здоров, он тренируется действительно очень много, – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?