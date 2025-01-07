Коростелев о том, кто из россиян мог бы конкурировать с Клэбо на «Тур де Ски»: «Как минимум Большунов. Если бы он был не больной, а в хорошей форме»

Коростелев считает, что Большунов мог бы конкурировать с Клэбо на «Тур де Ски».

– Вы следите за «Тур де Ски»?

– Да. Только сейчас, пока мы на этом празднике, не получается его посмотреть, но в целом мне интересно.

– В этом году победа Йоханнеса Клэбо казалась неизбежной.

– Да, я обратил внимание, что к решающей гонке он подошел с отрывом в 2,5 минуты. К сожалению, Харальд Амундсен сошел из-за болезни. Было бы интересно посмотреть их противостояние.

– Кто из россиян мог бы составить им конкуренцию в Гранд-туре?

– Как минимум Саша Большунов. Если бы, конечно, он был не больной, а в хорошей форме.

– Что ждете от него во второй половине сезона?

– Возвращения на былой уровень, – сказал Савелий Коростелев .