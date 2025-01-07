Коростелев о том, кто из россиян мог бы конкурировать с Клэбо на «Тур де Ски»: «Как минимум Большунов. Если бы он был не больной, а в хорошей форме»
Коростелев считает, что Большунов мог бы конкурировать с Клэбо на «Тур де Ски».
– Вы следите за «Тур де Ски»?
– Да. Только сейчас, пока мы на этом празднике, не получается его посмотреть, но в целом мне интересно.
– В этом году победа Йоханнеса Клэбо казалась неизбежной.
– Да, я обратил внимание, что к решающей гонке он подошел с отрывом в 2,5 минуты. К сожалению, Харальд Амундсен сошел из-за болезни. Было бы интересно посмотреть их противостояние.
– Кто из россиян мог бы составить им конкуренцию в Гранд-туре?
– Как минимум Саша Большунов. Если бы, конечно, он был не больной, а в хорошей форме.
– Что ждете от него во второй половине сезона?
– Возвращения на былой уровень, – сказал Савелий Коростелев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
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