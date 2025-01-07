Горнолыжник Марко Одерматт в четвертый раз подряд признан спортсменом года в Швейцарии
Марко Одерматт признан спортсменом года в Швейцарии в четвертый раз подряд.
Одерматт – олимпийский чемпион по горнолыжному спорту, двукратный чемпион мира.
Награда Swiss Sports Awards вручается по итогам голосования спортивных журналистов и болельщиков.
Ранее никто из спортсменов не становился обладателем премии четыре раза подряд. Теннисист Роджер Федерер признавался лучшим спортсменом семь раз, но с перерывами.
Победительницей в номинации «Спортсменка года» стала горнолыжница Лара Гут-Бехрами, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
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