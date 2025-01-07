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Горнолыжник Марко Одерматт в четвертый раз подряд признан спортсменом года в Швейцарии

Марко Одерматт признан спортсменом года в Швейцарии в четвертый раз подряд.

Одерматт – олимпийский чемпион по горнолыжному спорту, двукратный чемпион мира. 

Награда Swiss Sports Awards вручается по итогам голосования спортивных журналистов и болельщиков.

Ранее никто из спортсменов не становился обладателем премии четыре раза подряд. Теннисист Роджер Федерер признавался лучшим спортсменом семь раз, но с перерывами. 

Победительницей в номинации «Спортсменка года» стала горнолыжница Лара Гут-Бехрами, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Марко Одерматт
горные лыжи
logoсборная Швейцарии
сборная Швейцарии жен
logoЛара Гут-Бехрами
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