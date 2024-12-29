Горные лыжи. Кубок мира. Норвежец Меллер победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Монне – 3-й
Норвежец Фредрик Меллер победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Бормио.
Горные лыжи
Кубок мира
Бормио, Италия
Мужчины
Супергигант
1. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1.29,22
2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,20
3. Алексис Монне (Швейцария) – 0,24
4. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,42
5. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,45
6. Франьо фон Аллмен (Швейцария) – 0,64
7. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,66
8. Нильс Аллегре (Франция) – 0,74
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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