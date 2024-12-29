Горные лыжи. Кубок мира. Норвежец Меллер победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Монне – 3-й

Норвежец Фредрик Меллер победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Бормио.

Горные лыжи Кубок мира Бормио, Италия Мужчины Супергигант 1. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1.29,22 2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,20 3. Алексис Монне (Швейцария) – 0,24 4. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,42 5. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,45 6. Франьо фон Аллмен (Швейцария) – 0,64 7. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,66 8. Нильс Аллегре (Франция) – 0,74