Денис Спицов: «Только что приехали на сбор, поэтому у нас еще есть силы смеяться! Через пару дней все уже будут серьезные и угрюмые»

Денис Спицов рассказал о начале сбора команды в Ханты-Мансийске.

Лыжники сборной России проводят заключительные тренировочные сборы перед стартом сезона. Группа тренера Егора Сорина с 25 октября по 11 ноября работает в Италии. Лыжники группы Юрия Бородавко, в число которых входит Спицов, с 29 октября по 13 ноября тренируются в Ханты‑Мансийске.

«Мы только что приехали, поэтому у нас еще есть силы смеяться! Пока что серьезных тренировок не было. Думаю, что через пару дней все уже будут серьезные и угрюмые.

Конечно, мы долго не виделись друг с другом. Целое межсезонье прошло», – рассказал Денис Спицов .