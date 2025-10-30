Денис Спицов: «Только что приехали на сбор, поэтому у нас еще есть силы смеяться! Через пару дней все уже будут серьезные и угрюмые»
Денис Спицов рассказал о начале сбора команды в Ханты-Мансийске.
Лыжники сборной России проводят заключительные тренировочные сборы перед стартом сезона. Группа тренера Егора Сорина с 25 октября по 11 ноября работает в Италии. Лыжники группы Юрия Бородавко, в число которых входит Спицов, с 29 октября по 13 ноября тренируются в Ханты‑Мансийске.
«Мы только что приехали, поэтому у нас еще есть силы смеяться! Пока что серьезных тренировок не было. Думаю, что через пару дней все уже будут серьезные и угрюмые.
Конечно, мы долго не виделись друг с другом. Целое межсезонье прошло», – рассказал Денис Спицов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости