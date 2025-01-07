FIS: «Ни один российский или белорусский спортсмен не будет приглашен к участию в турнирах под нашей эгидой до дальнейшего уведомления»

В FIS ответили на вопрос о возможности допуска россиян и белорусов к стартам.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.

– Не так давно в Международном союзе конькобежцев (ISU) ослабили санкции по отношению к россиянам и допустили их до участия в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. Есть ли шанс, что FIS предпримет подобные шаги в 2025 году?

– На текущий момент мы можем с уверенностью заявить, что ни один российский или белорусский спортсмен, а также тренер или любой член персонала, не будет приглашен к участию в Кубке, чемпионате мира или другом турнире под эгидой FIS до дальнейшего уведомления, – сообщили в пресс-службе организации.

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