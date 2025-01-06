  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Ардашев о «Тур де Ски»: «Не считаю, что это «Тур де Клэбо». Уверен, что Амундсен бы просто так не отдал победу»
1

Ардашев о «Тур де Ски»: «Не считаю, что это «Тур де Клэбо». Уверен, что Амундсен бы просто так не отдал победу»

Сергей Ардашев не согласен с названием «Тур де Клэбо» вместо «Тур де Ски».

5 января в Италии завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски», победителем которой стал норвежец Йоханнес Клэбо.

«Я слежу за результатами «Тур де Ски». Все интересно. Там есть и те, кто удивляет, и те, кто бегает на своем уровне, но смотреть все равно интересно.

Не считаю, что это «Тур де Клэбо», потому что Харальд Амундсен, который заболел, шел в лидерах и ему пришлось просто пропустить оставшиеся гонки. Уверен, что Амундсен бы просто так не отдал победу Клэбо», – сказал чемпион России Ардашев.

Российские лыжники не допускаются до международных стартов с марта 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
logoТур де Ски
logoЙоханнес Клэбо
logoСергей Ардашев
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoХаральд Амундсен
logoсборная Норвегии
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Бородавко о «Гонке чемпионов»: «Объединение с биатлонистами было полезным и нам, и им. В будущем можно было бы доработать формат»
19 минут назад
Российские ски-альпинисты прибыли на Кубок мира в Азербайджан
57 минут назад
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Ортнер, Дешванден, Чофениг, Васек, Херль, Кобаяси выйдут на старт
сегодня, 12:58
«Чтобы мы где-то среди волков в кустах бегали, такого я не замечал». Коростелев о посещаемости лыжных гонок
2сегодня, 12:18
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: «Тур де Ски» завершился 28 декабря, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
68сегодня, 12:03
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартовал в ноябре, ЧР пройдет в марте
34сегодня, 12:02
Александр Панжинский: «Думаю, все ждут россиян на «Тур де Ски», Кубках и чемпионатах мира, на Олимпиаде. Битва Большунова с Клэбо украшает любые старты»
сегодня, 11:07
Александр Легков: «Уверен, Нортуг считает «Тур де Ски» скучным, во-первых, по причине того, что нет российских спортсменов»
сегодня, 10:35
Червоткин о зависти к биатлонистам: «А чему завидовать? И у нас, и у биатлона есть как свои плюсы, так и свои минусы»
3сегодня, 10:12
Губерниев о «Гонке чемпионов»: «Волей-неволей лыжам показали второсортность – на своих этапах они ничего не решали. Надо многое серьезно менять»
30сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем