Ардашев о «Тур де Ски»: «Не считаю, что это «Тур де Клэбо». Уверен, что Амундсен бы просто так не отдал победу»
Сергей Ардашев не согласен с названием «Тур де Клэбо» вместо «Тур де Ски».
5 января в Италии завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски», победителем которой стал норвежец Йоханнес Клэбо.
«Я слежу за результатами «Тур де Ски». Все интересно. Там есть и те, кто удивляет, и те, кто бегает на своем уровне, но смотреть все равно интересно.
Не считаю, что это «Тур де Клэбо», потому что Харальд Амундсен, который заболел, шел в лидерах и ему пришлось просто пропустить оставшиеся гонки. Уверен, что Амундсен бы просто так не отдал победу Клэбо», – сказал чемпион России Ардашев.
Российские лыжники не допускаются до международных стартов с марта 2022 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
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