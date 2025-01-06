Ардашев о «Тур де Ски»: «Не считаю, что это «Тур де Клэбо». Уверен, что Амундсен бы просто так не отдал победу»

Сергей Ардашев не согласен с названием «Тур де Клэбо» вместо «Тур де Ски».

5 января в Италии завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски», победителем которой стал норвежец Йоханнес Клэбо .

«Я слежу за результатами «Тур де Ски». Все интересно. Там есть и те, кто удивляет, и те, кто бегает на своем уровне, но смотреть все равно интересно.

Не считаю, что это «Тур де Клэбо», потому что Харальд Амундсен , который заболел, шел в лидерах и ему пришлось просто пропустить оставшиеся гонки. Уверен, что Амундсен бы просто так не отдал победу Клэбо», – сказал чемпион России Ардашев .

Российские лыжники не допускаются до международных стартов с марта 2022 года.