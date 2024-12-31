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Харальд Амундсен: «Вчера я смотрел старые гонки Большунова, пытаясь немного изучить технику. Это дало мне вдохновение бежать мощно сегодня»

Норвежец Харальд Амундсен отметил технику лыжного хода Александра Большунова.

Сегодня Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 20 км на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». 

– Вчера я сидел и смотрел старые гонки Большунова, пытаясь немного изучить технику. Это дало мне вдохновение бежать мощно сегодня.

– Чему ты научился?

– У него хороший баланс на лыжах, и он постоянно добавляет. Именно это мне хотелось сделать. Я попробовал представить, что был немного Большуновым сегодня, – сказал Амундсен. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
logoХаральд Амундсен
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoКубок мира
logoТур де Ски
logoАлександр Большунов
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