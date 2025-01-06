Коростелев о «Гонке чемпионов»: «Замечательная атмосфера, 6 тысяч для лыж и биатлона – большая цифра. Такие шоу собирают зрителей»

Савелий Коростелев поделился впечатлениями от участия в «Гонке чемпионов».

Сегодня на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью прошла лыжно-биатлонная гонка в формате смешанной эстафеты, соревнования посетили около шести тысяч зрителей. Первые два этапа бежали лыжники, заключительные два – биатлонисты.

«Замечательная атмосфера, спасибо всем болельщикам, которые пришли, 6 тысяч для лыж и биатлона – большая цифра.

Народу меньше не только на лыжных, но и на биатлонных стартах, и нужно работать [над ростом числа зрителей] сообща, ребята. Вот такие шоу собирают зрителей.

Такое шоу нужно, нужно отдаваться зрителю, а не проходить мимо микст-зоны. Более удобное время для стартов? Это само собой, но все-таки это больше зависит от телетрансляций.

Правда, хотелось бы, чтобы соревнования проходили по выходным», – сказал Коростелев.