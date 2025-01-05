Юрий Бородавко: «Большунов до последнего рассчитывал выступить в «Гонке чемпионов», но за день до старта почувствовал першение в горле»

Бородавко объяснил, почему Большунов пропускает «Гонку чемпионов» в Рязани.

– Александр до последнего рассчитывал выступить, но за день до «Гонки чемпионов» почувствовал першение в горле. Сказал: если улучшение будет, утром позвонит. Набрал в субботу в семь утра и сказал, что все-таки решил не рисковать.

– Он настолько тонко относится к собственным ощущениям, что даже легкое першение в горле воспринимается как потенциальная проблема?

– Это уже проверенный симптом, скажем так. Как только с легким першением начинаешь какие-то гонки или интенсивные тренировки, следом почти гарантированно поднимается температура. Поэтому мы и решили, что лучше два дня подождать, не тренироваться, чтобы полностью выздороветь.

Иначе появляется риск, что недомогание затянется, перейдет в хроническое. Сейчас Саша продолжает тренироваться дома на тредбане, поскольку не испытывает недомогания, плюс у него оборудован силовой зал, то есть на тренировочном процессе его нынешнее состояние не отражается.

– Зачем вообще вы с Большуновым планировали старт в Рязани при таком количестве соревнований, которые есть в календаре? Он вам нужен для дальнейшей подготовки или это просто коммерческая история?

– Коммерческая история, конечно же. Просто для удовольствия.

– Осторожность в плане отношения к собственному организму связана с тем, что нынешний сезон начался у Большунова тяжело?

– Безусловно. Александр слишком часто в последнее время болеет, поэтому очень трепетно относится к своему здоровью. Потерять из-за всех этих напастей не только начало сезона, но и середину было бы непозволительной роскошью, – сказал тренер лыжника Юрий Бородавко .