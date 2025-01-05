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Мальцев о формате «Гонки чемпионов»: «Можно было бы поменять, чтобы бежали лыжник – биатлонист. Так было бы поинтересней»

Мальцев поделился впечатлениями от участия в лыжной-биатлонной «Гонке чемпионов».

Гонка в формате смешанной эстафеты прошла на биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью, соревнования посетили около шести тысяч зрителей. Первые два этапа бежали лыжники, заключительные два – биатлонисты.

«Очень круто, впервые мы соревнуемся вместе с биатлонистами. Думаю, что одним годом не ограничится, соревнования будут развиваться дальше.

Стоит ли изменить формат? Да, можно было бы поменять, чтобы бежали лыжник – биатлонист – лыжник – биатлонист, потому что круг небольшой, подъем всего один, скорость высокая, убежать лыжникам не так легко. Так было бы поинтересней.

Такое количество зрителей я видел на этапах Кубка мира, когда мы там бегали. А для российских соревнований зрителей действительно очень много. Думаю, что люди пришли посмотреть не только на биатлонистов, но и на нас тоже.

Конечно, приятно – чем больше людей, тем лучше. Было бы классно, если бы они еще стояли вдоль трассы», – сказал Артем Мальцев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
лыжные гонки
logoАртем Мальцев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoГонка чемпионов
ТАСС
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