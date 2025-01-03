  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Гонка чемпионов». Большунов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Спицов, Якимушкин, Червоткин и Мальцев выступят в квалификации
0

«Гонка чемпионов». Большунов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Спицов, Якимушкин, Червоткин и Мальцев выступят в квалификации

Большунов, Коростелев, Терентьев, Спицов, Якимушкин выступят в «Гонке чемпионов».

4 января в Рязани пройдут квалификационные старты у лыжников и биатлонистов. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.

Технониколь «Гонка чемпионов»

Рязань

Лыжные гонки

Квалификация, мужчины, 7,5 км

Начало – 14:15 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

Сергей Ардашев

Александр Большунов

Савелий Коростелев

Артем Мальцев

Андрей Мельниченко

Илья Семиков

Денис Спицов

Александр Терентьев

Алексей Червоткин

Иван Якимушкин

Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
лыжные гонки
Гонка чемпионов (Рязань)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАртем Мальцев
logoАндрей Мельниченко
logoАлексей Червоткин
logoДенис Спицов
logoСергей Ардашев
logoСавелий Коростелев
logoИван Якимушкин
logoИлья Семиков
logoАлександр Терентьев
logoАлександр Большунов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски»
5сегодня, 07:29
«Тур де Ски». 5-й этап. Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Жув, Ангер, Масгрэйв, Крюгер, Фермойлен выступят в квалификации классического спринта
сегодня, 07:10
«Тур де Ски». 5-й этап. Йохауг, Шлинн, Хайди и Лотта Венг, Нисканен, Диггинс, Сван, Андерссон выступят в квалификации классического спринта
3сегодня, 07:05
«Гонка чемпионов». Терентьева, Сорина, Непряева, Кулешова, Фалеева, Пеклецова, Истомина и Крупицкая выступят в квалификации
сегодня, 06:54
Вероника Степанова: «Извините, девочки, но я просто не вижу, кто с такой Терентьевой сможет побороться на главных стартах сезона в этом году»
2сегодня, 05:10
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Чофениг, Пашке, Херль, Крафт, Веллингер, Гайгер, Дешванден, Линдвик выступят в квалификации
сегодня, 04:53
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25
11сегодня, 04:45
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»
2сегодня, 04:40
Тереза Йохауг изолировалась от норвежской команды на «Тур де Ски»
5вчера, 19:33
Норвежец Амундсен снялся с «Тур де Ски» из-за болезни. Он действующий победитель многодневки
66вчера, 10:49
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля 2024, 15:41
Рекомендуем