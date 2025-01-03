«Гонка чемпионов». Большунов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Спицов, Якимушкин, Червоткин и Мальцев выступят в квалификации

Большунов, Коростелев, Терентьев, Спицов, Якимушкин выступят в «Гонке чемпионов».

4 января в Рязани пройдут квалификационные старты у лыжников и биатлонистов. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.

Технониколь «Гонка чемпионов»

Рязань

Лыжные гонки

Квалификация, мужчины, 7,5 км

Начало – 14:15 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

Сергей Ардашев

Александр Большунов

Савелий Коростелев

Артем Мальцев

Андрей Мельниченко

Илья Семиков

Денис Спицов

Александр Терентьев

Алексей Червоткин

Иван Якимушкин

Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани