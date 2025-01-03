«Гонка чемпионов». Большунов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Спицов, Якимушкин, Червоткин и Мальцев выступят в квалификации
Большунов, Коростелев, Терентьев, Спицов, Якимушкин выступят в «Гонке чемпионов».
4 января в Рязани пройдут квалификационные старты у лыжников и биатлонистов. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.
Рязань
Лыжные гонки
Квалификация, мужчины, 7,5 км
Начало – 14:15 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
Сергей Ардашев
Александр Большунов
Савелий Коростелев
Артем Мальцев
Андрей Мельниченко
Илья Семиков
Денис Спицов
Александр Терентьев
Алексей Червоткин
Иван Якимушкин
Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем