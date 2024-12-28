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Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в гигантском слаломе, Хектор – 2-я, Робинсон – 3-я

Федерика Бриньоне выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Земмеринге.

Горные лыжи

Кубок мира

Земмеринг, Австрия

Женщины

Гигантский слалом

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.03,14

2. Сара Хектор (Швеция) – 0,57

3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,90

4. Валери Гренье (Канада) – 0,94

5. Пола Молтзан (США) – 1,11

6. Юлия Шайб (Австрия) – 1,30

7. Марта Бассино (Италия) – 1,33

8. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,44

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
гигантский слалом (жен)
logoКубок мира
горные лыжи
logoсборная Италии жен
Пола Молтзан
Федерика Бриньоне
Валери Гренье
Зринка Лютич
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Юлия Шайб
Марта Бассино
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