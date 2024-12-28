Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в гигантском слаломе, Хектор – 2-я, Робинсон – 3-я

Федерика Бриньоне выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Земмеринге.

Горные лыжи Кубок мира Земмеринг, Австрия Женщины Гигантский слалом 1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.03,14 2. Сара Хектор (Швеция) – 0,57 3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,90 4. Валери Гренье (Канада) – 0,94 5. Пола Молтзан (США) – 1,11 6. Юлия Шайб (Австрия) – 1,30 7. Марта Бассино (Италия) – 1,33 8. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,44