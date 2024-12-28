Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в гигантском слаломе, Хектор – 2-я, Робинсон – 3-я
Федерика Бриньоне выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Земмеринге.
Горные лыжи
Кубок мира
Земмеринг, Австрия
Женщины
Гигантский слалом
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.03,14
2. Сара Хектор (Швеция) – 0,57
3. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,90
4. Валери Гренье (Канада) – 0,94
5. Пола Молтзан (США) – 1,11
6. Юлия Шайб (Австрия) – 1,30
7. Марта Бассино (Италия) – 1,33
8. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,44
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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