Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Дюрр – 2-я, Линсбергер – 3-я
Зринка Лютич из Хорватии выиграла слалом на этапе Кубка мира в Земмеринге.
Горные лыжи
Кубок мира
Земмеринг, Австрия
Женщины
Слалом
1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.43,33
2. Лена Дюрр (Германия) – 1,75
3. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,85
4. Камилла Раст (Швейцария) – 2,16
5. Сара Хектор (Швеция) – 2,28
6. Венди Холденер (Швейцария) – 2,41
7. Мелани Мейар (Швейцария) – 2,82
8. Эмма Айхер (Германия) – 2,85
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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