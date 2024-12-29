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Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Дюрр – 2-я, Линсбергер – 3-я

Зринка Лютич из Хорватии выиграла слалом на этапе Кубка мира в Земмеринге.

Горные лыжи

Кубок мира

Земмеринг, Австрия

Женщины

Слалом

1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.43,33

2. Лена Дюрр (Германия) – 1,75

3. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,85

4. Камилла Раст (Швейцария) – 2,16

5. Сара Хектор (Швеция) – 2,28

6. Венди Холденер (Швейцария) – 2,41

7. Мелани Мейар (Швейцария) – 2,82

8. Эмма Айхер (Германия) – 2,85

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
слалом (жен)
Эмма Айхер
logoсборная Швеции жен
Камилла Раст
Мелани Мейар
logoВенди Холденер
горные лыжи
сборная Швейцарии жен
Лена Дюрр
результаты
Сара Хектор
logoсборная Австрии жен
Зринка Лютич
Катарина Линсбергер
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