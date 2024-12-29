Горные лыжи. Кубок мира. Лютич выиграла слалом, Дюрр – 2-я, Линсбергер – 3-я

Зринка Лютич из Хорватии выиграла слалом на этапе Кубка мира в Земмеринге.

Горные лыжи Кубок мира Земмеринг, Австрия Женщины Слалом 1. Зринка Лютич (Хорватия) – 1.43,33 2. Лена Дюрр (Германия) – 1,75 3. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,85 4. Камилла Раст (Швейцария) – 2,16 5. Сара Хектор (Швеция) – 2,28 6. Венди Холденер (Швейцария) – 2,41 7. Мелани Мейар (Швейцария) – 2,82 8. Эмма Айхер (Германия) – 2,85