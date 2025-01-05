Сорина о «Гонке чемпионов»: «Были готовы к тому, что Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали»

Татьяна Сорина прокомментировала выступление в эстафете в «Гонке чемпионов».

Команда Сориной, Андрея Мельниченко, Виктории Сливко и Кирилла Бажина заняла 7-е место.

«Изначально по плану было за четыре круга вработаться, а потом начать работать, но трасса очень узкая, тяжело было обгонять. Позицию можно было поменять, только выкатывая на спуски или проходя какой‑нибудь поворот.

Были готовы к тому, что Наталья Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали. Я думала, мы начнем спокойнее, а потом – на все деньги, потому что каждая секунда важна», – сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».