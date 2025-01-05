Сорина о «Гонке чемпионов»: «Были готовы к тому, что Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали»
Татьяна Сорина прокомментировала выступление в эстафете в «Гонке чемпионов».
Команда Сориной, Андрея Мельниченко, Виктории Сливко и Кирилла Бажина заняла 7-е место.
«Изначально по плану было за четыре круга вработаться, а потом начать работать, но трасса очень узкая, тяжело было обгонять. Позицию можно было поменять, только выкатывая на спуски или проходя какой‑нибудь поворот.
Были готовы к тому, что Наталья Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали. Я думала, мы начнем спокойнее, а потом – на все деньги, потому что каждая секунда важна», – сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем