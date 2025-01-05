  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сорина о «Гонке чемпионов»: «Были готовы к тому, что Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали»
0

Сорина о «Гонке чемпионов»: «Были готовы к тому, что Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали»

Татьяна Сорина прокомментировала выступление в эстафете в «Гонке чемпионов».

Команда Сориной, Андрея Мельниченко, Виктории Сливко и Кирилла Бажина заняла 7-е место.

«Изначально по плану было за четыре круга вработаться, а потом начать работать, но трасса очень узкая, тяжело было обгонять. Позицию можно было поменять, только выкатывая на спуски или проходя какой‑нибудь поворот.

Были готовы к тому, что Наталья Терентьева попробует убежать. Она попробовала, но трасса скоростная, мы ее догнали. Я думала, мы начнем спокойнее, а потом – на все деньги, потому что каждая секунда важна», – сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoТатьяна Сорина (Алешина)
лыжные гонки
logoГонка чемпионов
logoНаталья Терентьева (Непряева)
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ «Гонка чемпионов». Команда Терентьева и Латыпова выиграла эстафету, команда Спицова и Емерхонова – 2-я, команда Терентьевой и Халили – 6-я
142сегодня, 11:05
«Гонка чемпионов». Терентьева выиграла квалификацию, Сорина – 2-я, Никитина – 3-я
18вчера, 11:08
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Рекомендуем
Главные новости
Тереза Йохауг: «Было так приятно одержать первую победу на «Тур де Ски». Я уже немного старая и медленная»
249 минут назад
Сноубордистка Надыршина: «Менять гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий»
57 минут назад
«Тур де Ски». 7-й этап. Йохауг, Шлинн, Венг, Лаукли, Диггинс, Нисканен пробегут масс-старт в гору
15сегодня, 09:49
«Тур де Ски». 7-й этап. Клэбо, Крюгер, Лапалю, Мох, Фермойлен выступят в масс-старте в гору
35сегодня, 09:48
Степанова о беременности: «Занимаюсь стратегически важным делом по поручению президента. В год семьи иду к своему главному золоту»
4сегодня, 07:45
Юрий Бородавко: «Большунов очень сильно мотивирован, заряжен не только на тренировки, но и на гонки. Мотивация – подготовка к Олимпиаде-2026»
19сегодня, 07:31
Юрий Бородавко: «Большунов до последнего рассчитывал выступить в «Гонке чемпионов», но за день до старта почувствовал першение в горле»
4сегодня, 07:19
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Херль, Чофениг, Дешванден, Форфанг выступят в квалификации
вчера, 20:46
Савелий Коростелев: «Я бы хотел, чтобы наш пролог был немножко повеселее. Можно было бы делать гонку на выбывание»
вчера, 17:48
Наталья Терентьева: «Очень соскучилась по гонкам, рада наконец‑то влиться в борьбу. Надеюсь, дальше все будет идти по нарастающей»
1вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем