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Юрий Бородавко: «У Большунова легкое недомогание и першение в горле, поэтому решили поберечь себя и не участвовать в стартах»

Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова.

Большунов отказался от участия в «Гонке чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов, которая проходит в Рязани.

«У Большунова легкое недомогание и першение в горле, поэтому решили поберечь себя и не участвовать в стартах, чтобы не переросло в более серьезное заболевание.

До сегодняшнего утра не было известно, будет ли Большунов стартовать. У Саши было огромное желание пробежать в «Гонке чемпионов». Но все-таки решили, что правильнее не стартовать и поберечься к следующим стартам.

До сегодняшнего дня ничего серьезного не было, кроме першения и легкой заложенности в носу. Трудно сказать, сколько Саше понадобится для восстановления.

Он продолжает тренироваться, но, думаю, участвовать в созреваниях пока неправильно, потому что все это может перерасти в более серьезное заболевание, как это уже было неоднократно. Лучше вылечиться и потом соревноваться здоровым», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoЮрий Бородавко
Гонка чемпионов (Рязань)
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