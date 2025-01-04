Юрий Бородавко: «У Большунова легкое недомогание и першение в горле, поэтому решили поберечь себя и не участвовать в стартах»

Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова.

Большунов отказался от участия в «Гонке чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов, которая проходит в Рязани.

«У Большунова легкое недомогание и першение в горле, поэтому решили поберечь себя и не участвовать в стартах, чтобы не переросло в более серьезное заболевание.

До сегодняшнего утра не было известно, будет ли Большунов стартовать. У Саши было огромное желание пробежать в «Гонке чемпионов». Но все-таки решили, что правильнее не стартовать и поберечься к следующим стартам.

До сегодняшнего дня ничего серьезного не было, кроме першения и легкой заложенности в носу. Трудно сказать, сколько Саше понадобится для восстановления.

Он продолжает тренироваться, но, думаю, участвовать в созреваниях пока неправильно, потому что все это может перерасти в более серьезное заболевание, как это уже было неоднократно. Лучше вылечиться и потом соревноваться здоровым», – сказал Бородавко .