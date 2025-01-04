Кулешова о неправильных автограф-картах: «Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания»
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов проходит в Рязани 4-5 января.
Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной России по биатлону.
– На самом деле прикольно. С одной стороны на карточке по лыжным гонкам, с другой – по биатлону. Некая дружба, которую мы будем дальше выстраивать. Мини-пинок к действию.
– Как восприняла, когда первый раз увидела?
– Смех. Мы сидели с Мальцевым и Шевченко. Просто все посмеялись. Это не в укор никому. Человеческий фактор есть. Представляете, сколько организаторам нужно учесть. Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания. Сейчас в СМИ это так раскрутили.
– Обиды не было?
– Нет. Мне кажется, что спортсмены очень легкие люди на подъем. Нас жизнь научила легко ко всему относиться. Меня точно, – сказала Кулешова
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