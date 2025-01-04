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Кулешова о неправильных автограф-картах: «Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания»

Лыжница Кулешова прокомментировала ошибку с автограф-картой на «Гонке чемпионов».

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов проходит в Рязани 4-5 января.

Лыжница Анастасия Кулешова показала автограф-карты со своей фотографией и именем, где указано, что она входит в состав сборной России по биатлону.

– На самом деле прикольно. С одной стороны на карточке по лыжным гонкам, с другой – по биатлону. Некая дружба, которую мы будем дальше выстраивать. Мини-пинок к действию.

– Как восприняла, когда первый раз увидела?

– Смех. Мы сидели с Мальцевым и Шевченко. Просто все посмеялись. Это не в укор никому. Человеческий фактор есть. Представляете, сколько организаторам нужно учесть. Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания. Сейчас в СМИ это так раскрутили.

– Обиды не было?

– Нет. Мне кажется, что спортсмены очень легкие люди на подъем. Нас жизнь научила легко ко всему относиться. Меня точно, – сказала Кулешова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России жен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Гонка чемпионов (Рязань)
лыжные гонки
logoАнастасия Кулешова (Седова)
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