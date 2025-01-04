Рейс-директор FIS: «Не согласен, что «Тур де Ски» скучный. Думаю, мы нашли хороший баланс – он не должен быть слишком сложным»

Рейс-директор FIS ответил на критику «Тур де Ски».

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг назвал «Тур» скучным и не зрелищным из-за сокращения формата.

«Когда начинался «Тур», это была совершенно новая, свежая идея. Никто еще не поднимался по горнолыжному склону на беговых лыжах, но через 19 лет это может быть уже не так зрелищно, как вначале. Но я не согласен с тем, что это скучно или не зрелищно.

Я не согласен, что Тур недостаточно жесткий – думаю, мы нашли хороший баланс. Нам нельзя переусердствовать, этапы не должны быть слишком сложными.

Но я согласен со вторым аргументом, что надо стараться каждый год делать что-то новое. Я не могу обещать, что это будет возможно. У нас есть некоторые практические ограничения, и, к сожалению, мы не живем в мире грез. Но с аргументом я согласен», – сказал Михал Ламплот.