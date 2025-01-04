Нортуг о «Тур де Ски»: «FIS нужно переосмыслить формат, сделать его более зрелищным. То, что есть сейчас – очень скучно»
Петтер Нортуг раскритиковал нынешний формат «Тур де Ски».
На «Тур де Ски»-2024/25 семь этапов, все из которых проходят в Италии. В следующем сезоне число этапов сократится до шести.
«Вся концепция пошла на убыль. Гонки стали намного скучнее, а организаторы учитывает интересы спортсменов, которым не нужны лишние переезды. Я думаю, что «Туру» не хватает зрелищности.
FIS должны попытаться вернуть репутацию «Тур де Ски», как среди публики, лыжников, так и среди спонсоров. Им нужно больше выделяться.
FIS должна переосмыслить формат и сделать его более зрелищным. Им следует обратить внимание на «Тур де Франс»: каждый год там придумывают что-то новое, что производит вау-эффект и вызывает волнение. То, что есть сейчас, слишком скучно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: TV2
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