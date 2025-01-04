«Тур де Ски» в сезоне-2025/26 сократят с семи этапов до шести. Он пройдет только в Италии
«Тур де Ски» в сезоне-2025/26 сократят с семи этапов до шести.
Многодневка, как и в этом году, пройдет только в Италии.
«Тур де Ски» всего один раз проводился с шестью этапами – в сезоне-2021/22 (не считая сезона-2017/18, когда один этап отменили уже по ходу турнира).
«Пока все предварительно, но, скорее всего, все будет примерно как в этом сезоне – только Тоблах и Валь-ди-Фьемме. Четыре этапа в Тоблахе и два в Валь-ди-Фьемме.
Там будет Олимпиада-2026, так что мы не могли сделать «Тур» длиннее. А так мы надеемся, что на турнир приедут больше спортсменов», – сказал рейс-директор FIS Михал Ламплот.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: TV2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем