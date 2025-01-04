«Тур де Ски» в сезоне-2025/26 сократят с семи этапов до шести. Он пройдет только в Италии

«Тур де Ски» в сезоне-2025/26 сократят с семи этапов до шести.

Многодневка, как и в этом году, пройдет только в Италии.

«Тур де Ски» всего один раз проводился с шестью этапами – в сезоне-2021/22 (не считая сезона-2017/18, когда один этап отменили уже по ходу турнира).

«Пока все предварительно, но, скорее всего, все будет примерно как в этом сезоне – только Тоблах и Валь-ди-Фьемме. Четыре этапа в Тоблахе и два в Валь-ди-Фьемме.

Там будет Олимпиада-2026 , так что мы не могли сделать «Тур» длиннее. А так мы надеемся, что на турнир приедут больше спортсменов», – сказал рейс-директор FIS Михал Ламплот.