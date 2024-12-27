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FIS изменила лимит отставания по времени на «Тур де Ски» – с 15% до 20% на обычных этапах и до 30% на заключительном

FIS изменила лимит отставания по времени на «Тур де Ски».

Лыжная многодневка пройдет в Италии с 28 декабря по 5 января. Согласно регламенту, ранее спортсмены, чье отставание от лидера по времени составляло более 15%, снимались с соревнований.

Теперь лимит и для мужчин, и для женщин повысили до 20% на обычных этапах и до 30% на заключительной гонке в гору. Отмечается, что «при особых обстоятельствах» жюри может корректировать проценты.

«Мы хотим, чтобы лыжники бежали не слишком медленно, но в то же время не хотим потерять слишком многих из них и потерять страны.

После прошлого сезона мы провели некоторые расчеты. С новыми правилами мы лишились бы во время последнего «Тура» лишь нескольких лыжников», – сказал рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Expressen
лыжные гонки
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Михал Ламплот
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