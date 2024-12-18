Большунов, Терентьева, Коростелев, Червоткин, Спицов, Сорина выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани

Большунов и Терентьева выступят в лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов».

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов пройдет в Рязани 4-5 января.

В соревнованиях примут участие Сергей Ардашев , Алена Баранова, Александр Большунов , Мария Истомина , Савелий Коростелев, Евгения Крупицкая , Анастасия Кулешова, Артем Мальцев , Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Наталья Терентьева, Александр Терентьев, Анастасия Фалеева, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Состав биатлонистов объявили ранее.