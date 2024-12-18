Большунов, Терентьева, Коростелев, Червоткин, Спицов, Сорина выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
Большунов и Терентьева выступят в лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов».
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов пройдет в Рязани 4-5 января.
В соревнованиях примут участие Сергей Ардашев, Алена Баранова, Александр Большунов, Мария Истомина, Савелий Коростелев, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Наталья Терентьева, Александр Терентьев, Анастасия Фалеева, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
Состав биатлонистов объявили ранее.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
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