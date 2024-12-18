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Большунов, Терентьева, Коростелев, Червоткин, Спицов, Сорина выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани

Большунов и Терентьева выступят в лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов».

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов пройдет в Рязани 4-5 января.

В соревнованиях примут участие Сергей Ардашев, Алена Баранова, Александр Большунов, Мария Истомина, Савелий Коростелев, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Наталья Терентьева, Александр Терентьев, Анастасия Фалеева, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Состав биатлонистов объявили ранее.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
logoСергей Ардашев
logoАлександр Терентьев
logoАлександр Большунов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoДенис Спицов
logoАртем Мальцев
лыжные гонки
logoАнастасия Фалеева
logoМария Истомина
logoАлена Баранова
logoИлья Семиков
logoИван Якимушкин
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoСавелий Коростелев
logoЕвгения Крупицкая
logoДарья Непряева
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoсборная России (лыжные гонки)
Екатерина Никитина
Алина Пеклецова
logoАндрей Мельниченко
logoАлексей Червоткин
Гонка чемпионов (Рязань)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
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