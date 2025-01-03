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«Тур де Ски». 6-й этап. Клэбо, Крюгер, Масгрэйв, Лапалю, Йенссен, Фермойлен, Пеллегрино пробегут скиатлон

Клэбо, Крюгер, Масгрэйв, Лапалю, Йенссен пробегут скиатлон на этапе «Тур де Ски».

Гонка пройдет 4 января.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Скиатлон, 20 км, мужчины

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 

2. Яник Рибли (Швейцария)

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

4. Эдвин Ангер (Швеция)

5. Эрик Валнес (Норвегия)

6. Мика Фермойлен (Австрия)

7. Ховард Мусебю (Норвегия)

8. Уго Лапалю (Франция)

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

10. Федерико Пеллегрино (Италия)

11. Андреас Рее (Норвегия)

12. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

13. Матис Делож (Франция)

14. Бен Огден (США) 

15. Вильям Поромаа (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:00.55,0

2. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.35,0

3. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.11,0

4. Мика Фермойлен (Австрия) – 2.24,0

5. Ховард Мусебю (Норвегия) – 2.25,0

6. Уго Лапалю (Франция) – 2.36,0

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.41,0

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.54,0

9. Андреас Рее (Норвегия) – 2.56,0

10. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 2.56,0

11. Матис Делож (Франция) – 3.00,0

12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.15,0

13. Бен Огден (США) – 3.16,0

14. Вильям Поромаа (Швеция) – 3.22,0

15. Нико Анттола (Финляндия) – 3.28,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoТур де Ски
лыжные гонки
скиатлон
результаты
logoКубок мира
Эдвин Ангер
logoХовард Мусебю
logoЙоханнес Клэбо
Андреас Фьюрен Рее
logoСимен Хегстад Крюгер
Нико Анттола
logoсборная Австрии
Матис Делож
logoсборная Швеции
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Мика Фермойлен
Уго Лапалю
logoсборная Норвегии
logoВильям Поромаа
logoсборная Франции
logoФедерико Пеллегрино
logoЭрик Валнес
сборная Великобритании
Ян Томас Йенссен
logoсборная Финляндии
logoЭндрю Масгрэйв
logoсборная Швейцарии
Яник Рибли
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