«Тур де Ски». 6-й этап. Клэбо, Крюгер, Масгрэйв, Лапалю, Йенссен, Фермойлен, Пеллегрино пробегут скиатлон
Гонка пройдет 4 января.
Лыжные гонки
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Скиатлон, 20 км, мужчины
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Яник Рибли (Швейцария)
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
4. Эдвин Ангер (Швеция)
5. Эрик Валнес (Норвегия)
6. Мика Фермойлен (Австрия)
7. Ховард Мусебю (Норвегия)
8. Уго Лапалю (Франция)
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
10. Федерико Пеллегрино (Италия)
11. Андреас Рее (Норвегия)
12. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
13. Матис Делож (Франция)
14. Бен Огден (США)
15. Вильям Поромаа (Швеция)
Полный старт-лист – здесь.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:00.55,0
2. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.35,0
3. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.11,0
4. Мика Фермойлен (Австрия) – 2.24,0
5. Ховард Мусебю (Норвегия) – 2.25,0
6. Уго Лапалю (Франция) – 2.36,0
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.41,0
8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.54,0
9. Андреас Рее (Норвегия) – 2.56,0
10. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 2.56,0
11. Матис Делож (Франция) – 3.00,0
12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.15,0
13. Бен Огден (США) – 3.16,0
14. Вильям Поромаа (Швеция) – 3.22,0
15. Нико Анттола (Финляндия) – 3.28,0
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