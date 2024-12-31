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Йоханнес Клэбо: «Демотивировало видеть, как Крюгер и Йенссен работают вместе. Бежать вдвоем было преимуществом»

Йоханнес Клэбо заявил, что его демотивировала совместная работа норвежцев на лыжне.

Сегодня норвежец Харальд Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 20 км на «Тур де Ски». Второе место занял еще один норвежец Симен Хегстад Крюгер. Клэбо финишировал пятым. 

– Было тяжело, но все в порядке. В идеале хотелось бы пробежать на полминуты быстрее, но я вполне доволен.

Харальд бежит очень быстро, и очень демотивировало видеть, как Крюгер и Йенссен работают вместе. Бежать вдвоем было преимуществом. Но отрыв не так велик, так что все хорошо.

– Как отпразднуешь Новый год?

– Как получится. Больших планов нет. Отдохнуть, посидеть спокойно и надеть наушники вечером. Попытаюсь поспать во время фейерверков, – сказал Клэбо. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
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