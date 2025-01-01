Харальд Амундсен: «Мне сказали, что Клэбо взвинтил темп – стало страшно. Я даже не осмеливался обернуться вплоть до последнего толчка»

Амундсен оценил победу на четвертом этапе «Тур де Ски».

«Это было ужасно. Тяжело бежать одному, зная, что за тобой охотятся. Мне сказали, что Йоханнес Клэбо взвинтил темп на середине дистанции, и стало страшно. Я даже не осмеливался обернуться вплоть до последнего торчка», – сказал Харальд Амундсен.

«Тело измучено. Силы уходят, и сегодняшний день был очень тяжелым. Было сложно разложиться по дистанции», – приводит слова Амундсена NRK .