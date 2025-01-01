Сван об успехах Шлинн и Йохауг: «Выглядит так, что наступает новая эра «старушек»

Сван оценила успехи Шлинн и Йохауг на «Тур де Ски».

Астрид Ойре Шлинн выиграла классическую гонку преследования, Тереза Йохауг стала второй, а Кертту Нисканен – третьей. Всем спортсменкам по 36 лет. Йохауг моложе соперниц на несколько месяцев.

– Тереза Йохауг – самая молодая на подиуме сегодняшней гонки. Что скажешь на это?

– Выглядит так, что наступает новая эра «старушек». Долго на виду была молодежь, но теперь пришли … тетушки, – сказала шведская лыжница Линн Сван .