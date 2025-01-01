Сван об успехах Шлинн и Йохауг: «Выглядит так, что наступает новая эра «старушек»
Сван оценила успехи Шлинн и Йохауг на «Тур де Ски».
Астрид Ойре Шлинн выиграла классическую гонку преследования, Тереза Йохауг стала второй, а Кертту Нисканен – третьей. Всем спортсменкам по 36 лет. Йохауг моложе соперниц на несколько месяцев.
– Тереза Йохауг – самая молодая на подиуме сегодняшней гонки. Что скажешь на это?
– Выглядит так, что наступает новая эра «старушек». Долго на виду была молодежь, но теперь пришли … тетушки, – сказала шведская лыжница Линн Сван.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Aftonbladet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем