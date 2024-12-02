Симен Хегстад Крюгер: «Раньше у норвежцев было больше командной тактики. За годы без России все немного стерлось, сейчас мы больше соревнуемся между собой»

Норвежские лыжники высказались о соперничестве друг с другом и командной тактике.

В масс-старте на этапе Кубка мира в Руке дебютант сборной Андреас Фьюрен Рее попытался убежать в отрыв. Победу в итоге одержал его соотечественник Харальд Амундсен , Рее стал пятым.

«Я много раз был в роли телезрителя и думаю, что сильнейшие на старте тут норвежцы. Будет скучно, если мы не будем соперничать друг с другом. Как телезрителю, мне бы хотелось видеть, как соревнуются лучшие. Я считаю, что это справедливо.

Правило не догонять своих устарело, когда на старте гонки КМ восемь норвежцев? Не хочу нажить врага в лице Эйрика Мюра Носсума, но это индивидуальный вид спорта. Именно поэтому я выбрал лыжные гонки. Я считаю справедливым использовать свои шансы на Кубке мира, но, возможно, чемпионат мира – другое дело», – сказал Рее.

«За годы без России все немного стерлось. Сейчас мы больше соревнуемся между собой. Мы стараемся быть добрыми по отношению друг к другу, но, в конце концов, мы соперники. У каждого есть право использовать свой шанс.

Балансирование есть, но мы, пожалуй, действовали поточнее во времена отчетливого противостояния Норвегии и Большунова . Раньше было больше командной тактики», – отметил Симен Хегстад Крюгер .

«Ты не хочешь это делать (догонять беглеца), но у нас всех есть желание победить. Кажется, это выглядело немного неправильным, но друг для друга мы заклятые соперники. Потому так выходит.

В команде мы отчетливо понимаем, что нужно извлекать пользу из своих сильных сторон. Было безумно круто, что Рее пошел там в отрыв. У него невероятный рывок, и он заработал отличную позицию, но Амундсену тоже была нужна победа, поэтому он закрыл просвет. И нормально, что в конце он победил», – отметил Мартин Левстрем Ниенге .

«Все кардинально изменилось. Уровень норвежских конькистов очень высок. И просто так нельзя никого отпускать в отрыв. То, что при этом запрещено догонять, полная ерунда.

Мы не можем дать кому-то возможность убежать только потому, что это норвежец, позволяя иностранцу послабее подтягивать группу. Тогда можно просто остановиться», – добавил Харальд Амундсен.