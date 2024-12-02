  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Симен Хегстад Крюгер: «Раньше у норвежцев было больше командной тактики. За годы без России все немного стерлось, сейчас мы больше соревнуемся между собой»
1

Симен Хегстад Крюгер: «Раньше у норвежцев было больше командной тактики. За годы без России все немного стерлось, сейчас мы больше соревнуемся между собой»

Норвежские лыжники высказались о соперничестве друг с другом и командной тактике.

В масс-старте на этапе Кубка мира в Руке дебютант сборной Андреас Фьюрен Рее попытался убежать в отрыв. Победу в итоге одержал его соотечественник Харальд Амундсен, Рее стал пятым. 

«Я много раз был в роли телезрителя и думаю, что сильнейшие на старте тут норвежцы. Будет скучно, если мы не будем соперничать друг с другом. Как телезрителю, мне бы хотелось видеть, как соревнуются лучшие. Я считаю, что это справедливо.

Правило не догонять своих устарело, когда на старте гонки КМ восемь норвежцев? Не хочу нажить врага в лице Эйрика Мюра Носсума, но это индивидуальный вид спорта. Именно поэтому я выбрал лыжные гонки. Я считаю справедливым использовать свои шансы на Кубке мира, но, возможно, чемпионат мира – другое дело», – сказал Рее. 

«За годы без России все немного стерлось. Сейчас мы больше соревнуемся между собой. Мы стараемся быть добрыми по отношению друг к другу, но, в конце концов, мы соперники. У каждого есть право использовать свой шанс.

Балансирование есть, но мы, пожалуй, действовали поточнее во времена отчетливого противостояния Норвегии и Большунова. Раньше было больше командной тактики», – отметил Симен Хегстад Крюгер.

«Ты не хочешь это делать (догонять беглеца), но у нас всех есть желание победить. Кажется, это выглядело немного неправильным, но друг для друга мы заклятые соперники. Потому так выходит.

В команде мы отчетливо понимаем, что нужно извлекать пользу из своих сильных сторон. Было безумно круто, что Рее пошел там в отрыв. У него невероятный рывок, и он заработал отличную позицию, но Амундсену тоже была нужна победа, поэтому он закрыл просвет. И нормально, что в конце он победил», – отметил Мартин Левстрем Ниенге.

«Все кардинально изменилось. Уровень норвежских конькистов очень высок. И просто так нельзя никого отпускать в отрыв. То, что при этом запрещено догонять, полная ерунда.

Мы не можем дать кому-то возможность убежать только потому, что это норвежец, позволяя иностранцу послабее подтягивать группу. Тогда можно просто остановиться», – добавил Харальд Амундсен. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
Андреас Фьюрен Рее
logoСимен Хегстад Крюгер
logoКубок мира
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoХаральд Амундсен
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМартин Левстрем Ниенге
logoсборная Норвегии
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен лидирует, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
6вчера, 10:09
Пять норвежских лыжников попали в топ-6 в масс-старте на Кубке мира в Руке
вчера, 09:35
❄️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл масс-старт свободным стилем, Йенссен – 2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо снялся
41вчера, 09:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Елена Вяльбе: «Давайте спокойнее относиться к результатам Большунова. Он же не робот, он человек, дайте ему время восстановиться»
3сегодня, 11:14
Елена Вяльбе: «У Большунова есть проблемы, разговаривала с ним вчера. Будем надеяться, что ничего серьезного»
11сегодня, 08:51
Юрий Бородавко: «Отстранение от международных стартов психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу»
39сегодня, 08:00
Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России
3сегодня, 07:24
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл спринт классическим стилем, Коростелев – 2-й, Тиунов – 3-й, Большунов выбыл в 1/4 финала
18сегодня, 06:45
❄️ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в классическом спринте, Баранова – 2-я, Непряева – 3-я
10сегодня, 06:33
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
1сегодня, 06:09
Большунов выбыл в 1/4 финала классического спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Теи
1сегодня, 05:50
Дмитрий Губерниев: «Не верю, когда спортсмены такого уровня, как Большунов, говорят, что у них все в порядке с мотивацией»
6сегодня, 05:15
Горные лыжи. Кубок мира. Раст выиграла слалом, Свенн-Ларссон и Холденер разделили 2-е место
1сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
15вчера, 16:52
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Горбунов лидирует, Ардашев – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 4-й
вчера, 14:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Каличева – 2-я, Горбунова – 3-я, Фалеева – 4-я
вчера, 13:55
Лыжи. Общий зачет Кубка мира (жен). Сундлинг лидирует, Диггинс – 2-я, Йохауг – 3-я
4вчера, 13:40
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01